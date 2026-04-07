Vent’anni dopo la pubblicazione di Back to Black, si riaccendono le discussioni sulla sua influenza e sul suo impatto nel mondo della musica. L’album, che ha vinto numerosi premi e ha venduto milioni di copie, ha segnato un punto di svolta per il genere soul e R&B. Nonostante le polemiche e le controversie legate alla vita dell’artista, il disco resta uno dei più ascoltati e discussi della scena musicale internazionale.

Vent’anni dopo il trionfo di Back to Black, la domanda più intrigante non è come un album dal suono così antico abbia potuto sembrare attuale, ma come abbia fatto la scena musicale di metà anni Duemila, a un passo dal boom della musica liquida, a riconoscersi così profondamente in un disco che sembrava arrivare da un’altra era geologica. Nel 2006 la musica era a un passo dalla rivoluzione che avrebbe portato allo streaming: iTunes aveva cambiato per sempre il modo di comprare le canzoni, i social iniziavano a riplasmare l’immagine degli artisti, la logica del singolo cominciava a marginalizzare gli album. Il futuro prometteva velocità, accesso infinito, consumo frammentato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Amy Winehouse e il meraviglioso paradosso di Back to Black

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