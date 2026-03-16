Al Teatro Reims Love is a losing game omaggio a Amy Winehouse

Love Is a Losing Game non si propone come una ricostruzione biografica, ma come un viaggio coreografico nell’universo emotivo dell’artista. I danzatori della compagnia trasformano in movimento le tensioni, le passioni e le cadute che hanno accompagnato il percorso umano e musicale di Amy Winehouse, creando uno spettacolo intenso e di forte impatto visivo. Lo spettacolo ha già ottenuto un significativo successo di pubblico, dando vita a una tournée internazionale durata circa due anni, con numerose repliche in Italia e all’estero. Tra le tappe più significative figura Cracovia, in Polonia, oltre ad altre rappresentazioni in diversi paesi europei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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