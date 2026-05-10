Un team di ricercatori ha individuato un nuovo habitat di una salamandra di Aurora nelle Alpi, un ritrovamento molto raro. L’osservazione è stata possibile grazie a specifici studi sul territorio e all’analisi dell’ambiente circostante. La salamandra, considerata fragile, si trova ora in una zona finora sconosciuta, dove si sono riscontrati fattori favorevoli alla sua sopravvivenza. La scoperta apre nuove possibilità di studio sulla distribuzione di questa specie.

? Punti chiave Chi ha permesso ai ricercatori di individuare questo nuovo nucleo?. Come può un animale così fragile sopravvivere in questo nuovo habitat?. Perché questa scoperta cambia le strategie di tutela delle Alpi?. Quali nuove aree dovranno essere monitorate per proteggere la specie?.? In Breve Avvistamento 10 maggio 2026 segnalato da cittadino al custode forestale.. Ricerca coordinata da MUSE con CNR e Università di Oviedo, Firenze e Genova.. Specie raggiunge 10 centimetri con riproduzione di 1 o 2 piccoli ogni 2-4 anni.. Nuova zona individuata sul versante settentrionale del massiccio Ortigara-Cima XII.. Una seconda popolazione della rarissima salamandra di Aurora è stata individuata sul versante settentrionale del massiccio Ortigara-Cima XII, fornendo una notizia fondamentale per la biodiversità delle Alpi e del Trentino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rarissima salamandra di Aurora: scoperto un nuovo habitat sulle Alpi

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