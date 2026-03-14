La salamandra di Aurora | perché l' ultima scoperta fatta in Trentino è così importante

In Trentino è stata individuata una nuova area di presenza della salamandra di Aurora, una sottospecie rara di salamandra. La scoperta è stata effettuata dal Museo delle Scienze di Trento, che ha documentato il nuovo sito attraverso osservazioni sul campo. Questa segnalazione rappresenta un passo importante per lo studio della distribuzione della salamandra di Aurora nella regione.

Lo studio del Muse, condotto in collaborazione con CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Università di Oviedo, Firenze e Genova Interessantissima scoperta “made in Muse” in fatto di ecologia e osservazione: il riferimento è all’individuazione di una nuova località di presenza della salamandra di Aurora (Salamandra atra aurorae) in Trentino. Lo studio, condotto in collaborazione con CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche e le Università di Oviedo, Firenze e Genova, documenta la scoperta di nuova popolazione in Val di Sella. Fino a oggi si credeva vivesse unicamente in pochi chilometri quadrati sull’Altopiano di Vezzena (Trentino), dove era stata osservata per la prima volta nel 2008, e sull’Altopiano dei Sette Comuni (Veneto). 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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