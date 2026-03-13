Quattro lupi da Berna | nuovo habitat al Bioparco di Roma

Quattro giovani lupi grigi eurasiatici sono stati trasferiti dallo Zoo di Berna al Bioparco di Roma. L’operazione, organizzata nell’ambito di scambi tra zoo europei, ha portato gli animali in Italia. I lupi sono stati inseriti nel nuovo habitat all’interno del Bioparco, dove rimarranno a vivere. L’arrivo fa parte di un programma di scambi tra strutture zoologiche europee.

Quattro giovani lupi grigi eurasiatici hanno trovato un nuovo habitat nel Bioparco di Roma, giungendo direttamente dallo Zoo di Berna nell'ambito di scambi coordinati dall'EAZA. Questi animali, appartenenti alla stessa cucciolata e prossimi al compimento del primo anno di vita, sono stati accolti in un'area di mille metri quadrati appositamente riqualificata per favorire comportamenti naturali. L'iniziativa rientra nei programmi EEP per la gestione genetica delle specie minacciate. La presidente Paola Palanza ha confermato che gli esemplari si trovano in ottime condizioni di salute, mostrando vivacità e curiosità mentre esplorano il nuovo ambiente arricchito con tronchi e vegetazione.