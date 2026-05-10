Nel rally della Valle d’Aosta, il pilota Ivan Carmellino ha chiuso in testa alla classifica dopo la prima giornata di gara, dominando le strade di montagna. La competizione vede un numero di iscritti superiore rispetto all’edizione precedente, con gli organizzatori che sperano di superare il record di partecipanti. La prova notturna, in programma domani, potrebbe modificare gli equilibri tra i concorrenti in vista delle fasi finali.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il record di iscritti dell'edizione scorsa?. Come influenzerà la prova notturna la classifica di Ivan Carmellino?. Quali misure di sicurezza garantiranno la tenuta dei nuovi tracciati?. Chi erediterà il prestigio della vittoria dopo le sfide di domenica?.? In Breve Nuovo presidente Acva Sport Eric Macori guida l'organizzazione per battere il record di 170 iscritti.. Ivano Passeri coordina la commissione sportiva per garantire sicurezza su tracciati come Doues-Allein e Saint-Vincent.. Programma prevede ricognizioni il 3 e 8 maggio con partenza ufficiale sabato 9 maggio.. Veterani Elwis Chentre, Marcel Porliod e Alberto Branche partecipano alla presentazione presso la BCC di Aosta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rally Valle d’Aosta: Carmellino domina la prima giornata di gara

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