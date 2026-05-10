Raffiche di vento nella notte albero crolla su un edificio a Borgo Nuovo

Nella notte, forti raffiche di vento hanno causato il crollo di un albero su un edificio nel quartiere di Borgo Nuovo. Durante l’evento, sono stati segnalati anche altri alberi caduti in diverse zone della stessa area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le autorità stanno intervenendo per verificare eventuali danni e mettere in sicurezza le strutture interessate. La situazione rimane sotto osservazione.

Le raffiche di vento della scorsa notte hanno provocato la caduta di diversi alberi. Tra le aree più colpite il quartiere di Borgo Nuovo. In via Castellana un albero ha ceduto e si è appoggiato su un edificio, un altro si è abbattuto sulla strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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