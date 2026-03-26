Forti raffiche di vento a Salerno | albero finisce su un' auto in sosta

A Salerno, nelle ultime ore, si sono registrate raffiche di vento intense che hanno causato danni e disagi. Un albero è caduto su un'auto parcheggiata sul Lungomare Colombo. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità locali.

Danni e disagi, anche a Salerno città, per le forti raffiche registrate nelle ultime ore. In particolare, un albero è caduto su un'auto in sosta, sul Lungomare Colombo. Fortunatamente, nessun ferito: sul posto, la polizia municipale. Tanta tensione, ma nessuna grave conseguenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Forti raffiche di vento a Salerno: albero finisce su un'auto in sosta Articoli correlati Forti raffiche di vento e grossi rami che finiscono al suolo: centrata auto in sosta, paura in piazza Vittorio EmanueleÈ un continuo susseguirsi di richieste di intervento alla sala operativa dei vigili del fuoco, tanto per Agrigento (zona viale Leonardo Sciascia... Leggi anche: Raffiche di vento, paura a San Severo: albero si abbatte su auto in transito Una raccolta di contenuti su Forti raffiche Temi più discussi: Protezione civile, emessa un’allerta gialla per vento forte; A Milano è previsto vento forte, raffiche fino a 90Km/h: scatta l'allerta meteo arancione; Allerta meteo per vento forte / Notizie / Novità / Homepage; Allerta meteo per vento forte: Legnano chiude i parchi cittadini. Vento fortissimo, il picco regionale a Canzo: raffica a 129,6 chilometri orariRaffica di vento a Canzo con il picco assoluto della Lombardia. Tutta la regione, come è stato anticipato, oggi è spazzata dal vento, con un il primato di velocità toccato nel paese del Comasco. I sen ... espansionetv.it Raffiche di vento violentissime: alberi abbattuti sulle strade, motocicli ribaltati e cantieri devastati (FOTO), notte di interventi senza sosta dei vigili del fuocoTRENTO. Alberi a terra ma anche motocicli ribaltati e coperture di cantiere finite in strada o ad occupare i marciapiedi. Sono molte forti le raffiche di vento che stanno interessando dalla notte gran ... ildolomiti.it RAFFICHE DI VENTO, FORTI DISAGI SUL GARGANO Alberi crollati e paura per gli automobilisti tra Monte Sant'Angelo e la Foresta Umbra. Ramo va a conficcarsi nel parabrezza di una Jeep - facebook.com facebook Forti raffiche di vento: torna a divampare l’incendio alla Riserva Naturale della Vauda, fiamme ad Andrate x.com