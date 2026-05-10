Radio Mimo | la nuova voce culturale firmata da Mimmo Politano’

È nata Radio Mimo, una nuova emittente radiofonica che si inserisce nel panorama culturale italiano. La stazione è stata ideata e realizzata da Mimmo Politano, noto nel settore. La sua nascita rappresenta un nuovo punto di riferimento nel mondo radiofonico, con un focus particolare sulla cultura e l'informazione. L'emittente promette di offrire contenuti innovativi e diversi rispetto alle realtà già esistenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui