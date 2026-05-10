Radio Mimo | la nuova voce culturale firmata da Mimmo Politano’

Da gbt-magazine.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È nata Radio Mimo, una nuova emittente radiofonica che si inserisce nel panorama culturale italiano. La stazione è stata ideata e realizzata da Mimmo Politano, noto nel settore. La sua nascita rappresenta un nuovo punto di riferimento nel mondo radiofonico, con un focus particolare sulla cultura e l'informazione. L'emittente promette di offrire contenuti innovativi e diversi rispetto alle realtà già esistenti.

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Radio Mimo vede la luce. Nel panorama radiofonico italiano si affaccia una nuova realtà destinata a far parlare di sé. Radio Mimo é il progetto ideato dal musicista e autore Mimmo Politano’. Figura nota nell’ambiente per aver collaborato con alcuni dei più importanti nomi della scena musicale e per aver contribuito, nel corso della sua carriera, alla scrittura e alla produzione di brani destinati a grandi interpreti. Tra i tanti nomi ha collaborato con Domenico Modugno, Edoardo Bennato, Toto Cutugno, Nicola di Bari, Fred Bongusto, Iva Zanicchi, Mino Reitano, Mietta, Nek e Amedeo Minghi. Radio Mimo sarà uno spazio aperto. Con Radio Mimo, Politano’ compie un passo diverso ma coerente con il suo percorso artistico.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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