Attivato il Servizio Medico Distrettuale a San Pietro di Morubio per le famiglie rimaste senza dottore

L'Ulss 9 Scaligera ha messo il servizio a disposizione dei cittadini, in seguito al pensionamento del dottor Giuseppe Perazzoli In seguito al pensionamento del dottor Giuseppe Perazzoli, da lunedì 2 marzo l'Ulss 9 Scaligera, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Pietro di Morubio, mette a disposizione dei cittadini rimasti senza Medico di Medicina Generale il Servizio Medico Distrettuale.Tale Servizio è stato pensato come una misura straordinaria e temporanea per rispondere ai bisogni di quella parte di popolazione che al momento non riesce a trovare la disponibilità di un medico e che garantisce tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal MMG, come prescrizioni di farmaci, prestazioni strumentali e specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e a domicilio.L'accesso all'ambulatorio avviene principalmente su prenotazione, prevedendo fasce orarie per fissare l'appuntamento telefonicamente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Dal 7 gennaio Servizio Medico Distrettuale nella Casa di Comunità di CereaDal 7 gennaio, presso la Casa di Comunità di Cerea in Via Oberdan 10, sarà attivo il nuovo Servizio Medico Distrettuale.

Monte San Giusto, si dimette il medico appena assunto: 1.600 pazienti restano senza dottore. Ecco cosa vuole ora fare l'AstA Monte San Giusto, il medico appena assunto si è dimesso, lasciando circa 1.

