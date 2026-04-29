Pazienti perdono il medico di base e l' ambulatorio non è utilizzabile | disagi a Sanarica

A Sanarica, una comunità di circa 1500 abitanti si trova di fronte a un problema legato all’assistenza sanitaria. La mancanza di un medico di base e l’indisponibilità dell’ambulatorio locale rischiano di lasciare i cittadini senza servizi sanitari adeguati. Dalla prossima settimana, in assenza di alternative, sarà necessario rivolgersi ai centri vicini per le emergenze o le visite di routine.

SANARICA – Una comunità di circa 1500 abitanti che rischia di perdere il proprio medico di base: è allarme a Sanarica, dove dalla prossima settimana i cittadini potrebbero essere costretti a recarsi nei centri limitrofi in caso di necessità, per l’assenza di una struttura idonea che possa.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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