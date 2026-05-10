Race for the Cure | la Fedelissima corre per la lotta al tumore al seno
Si è svolta una corsa benefica dedicata alla lotta contro il tumore al seno, organizzata con il coinvolgimento di rappresentanti delle forze dell’ordine e del settore sanitario. Alla manifestazione hanno partecipato ufficiali e agenti, unendo l’impegno istituzionale alla promozione della prevenzione medica. La presenza di figure di vertice ha sottolineato l’interesse delle istituzioni verso questa iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari e cittadini.
? Domande chiave Chi sono i vertici dell'Arma che hanno sostenuto la corsa?. Come si uniscono il dovere istituzionale e la prevenzione medica?. Perché la squadra Fedelissima ha scelto questa specifica iniziativa sociale?. Quale impatto concreto ha questa mobilitazione sulla cultura della prevenzione?.? In Breve Circa 1000 iscritti partecipano alla manifestazione organizzata con la Fondazione Komen Italia.. Il Capo di Stato Maggiore Andrea Taurelli Salimbeni incontra i membri della squadra.. La Sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti testimonia il supporto sociale all'iniziativa.. L'evento promuove la prevenzione oncologica attraverso la sinergia tra istituzioni e società.🔗 Leggi su Ameve.eu
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