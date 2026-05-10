Race for the Cure | la Fedelissima corre per la lotta al tumore al seno

Si è svolta una corsa benefica dedicata alla lotta contro il tumore al seno, organizzata con il coinvolgimento di rappresentanti delle forze dell’ordine e del settore sanitario. Alla manifestazione hanno partecipato ufficiali e agenti, unendo l’impegno istituzionale alla promozione della prevenzione medica. La presenza di figure di vertice ha sottolineato l’interesse delle istituzioni verso questa iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di numerosi volontari e cittadini.

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