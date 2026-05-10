Race for the Cure Cucinotta | Mia sorella e il tumore al seno prevenzione salva la vita
Oggi si è svolta a Roma la Race for the Cure, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. La madrina dell’iniziativa, attrice e testimonial, ha partecipato sottolineando l’importanza della diagnosi precoce. Ha raccontato di aver scoperto che sua sorella aveva saltato un controllo e, successivamente, è stata operata per un tumore al seno. Ora il percorso di cura è in corso.
(Adnkronos) – Maria Grazia Cucinotta, madrina di Komen Italia, oggi alla Race for the Cure a Roma: “La prevenzione salva la vita, mia sorella ha scoperto di avere un tumore al seno – aveva saltato un controllo – è stata operata e ora inizia il percorso. Quindi grazie alla Komen che ci ricorda sempre l’importanza. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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