Race for the Cure Cucinotta | Mia sorella e il tumore al seno prevenzione salva la vita

Oggi si è svolta a Roma la Race for the Cure, un evento dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. La madrina dell’iniziativa, attrice e testimonial, ha partecipato sottolineando l’importanza della diagnosi precoce. Ha raccontato di aver scoperto che sua sorella aveva saltato un controllo e, successivamente, è stata operata per un tumore al seno. Ora il percorso di cura è in corso.

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