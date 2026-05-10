Race for the Cure Gualtieri | Clima straordinario evento unico al mondo

Il sindaco ha commentato la Race for the Cure, descrivendola come un evento senza pari, caratterizzato da un clima particolare che coinvolge l’intera città. Ha sottolineato come questa manifestazione contribuisca alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, creando un momento di aggregazione e consapevolezza tra i partecipanti. La giornata si svolge in un’atmosfera speciale, con molte persone che si riuniscono per sostenere la causa.

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