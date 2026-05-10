Race for the Cure Gualtieri | Clima straordinario evento unico al mondo
Il sindaco ha commentato la Race for the Cure, descrivendola come un evento senza pari, caratterizzato da un clima particolare che coinvolge l’intera città. Ha sottolineato come questa manifestazione contribuisca alla sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno, creando un momento di aggregazione e consapevolezza tra i partecipanti. La giornata si svolge in un’atmosfera speciale, con molte persone che si riuniscono per sostenere la causa.
(Adnkronos) – “La Race for the cure è un evento unico con un clima straordinario che unisce la città nella prevenzione del tumore al seno”. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri alla partenza della Race for the cure di Komen Italia a Roma. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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