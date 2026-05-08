Nissan Italia al fianco di Komen per la Race for the Cure 2026

Nissan Italia ha annunciato la sua partecipazione alla ventisettesima edizione della Race for the Cure, evento dedicato alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi contro il tumore al seno. La manifestazione si svolgerà nel 2026 e coinvolgerà diverse città italiane. La casa automobilistica ha comunicato che sarà presente con iniziative e supporto logistico durante la manifestazione. La partecipazione mira a sostenere progetti di prevenzione e ricerca.

ROMA (ITALPRESS) – Nissan Italia partecipa alla ventisettesima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, promossa da Komen Italia, rinnovando il proprio impegno concreto a favore della solidarietà, della prevenzione e dell’inclusione. Per il secondo anno, Nissan Italia sarà presente con una squadra composta da dipendenti e loro familiari, che prenderanno parte alla corsa benefica, condividendo un’esperienza di partecipazione e responsabilità sociale e contribuendo così con la loro presenza alla raccolta fondi a favore delle oltre 56mila donne che ogni anno in Italia affrontano il loro percorso di cura.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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