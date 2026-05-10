Race for the Cure a Roma | 200 mila persone in marcia per la prevenzione
A Roma si è svolta la manifestazione Race for the Cure, con circa 200 mila persone che hanno partecipato a una marcia dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’evento ha visto la presenza di cittadini, rappresentanti istituzionali e testimonianze sul tema della diagnosi precoce. La manifestazione ha coinvolto diverse zone della città, tutte colorate di rosa, per promuovere l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione.
Una città in rosa si stringe attorno alla ricerca contro il tumore al seno, tra testimonianze, istituzioni e un messaggio condiviso: la prevenzione può salvare la vita La 27ª edizione dellaRace for the Cureha visto la presenza di circa200.000 persone, confermandosi tra gli eventi più importanti a livello globalenellalotta contro il tumore al senoe nellasensibilizzazionesul tema. Roma si è risvegliata avvolta in un’ondata di colore rosa, trasformando il centro storico in unpotente simbolo di partecipazione e solidarietà. La manifestazione ha preso il via da piazza dellaBocca della Veritàe si è conclusa alCirco Massimo, in un clima di applausi ed emozione, combinandosport,prevenzioneeimpegno civico.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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