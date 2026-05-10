Race for the Cure a Roma | 200 mila persone in marcia per la prevenzione

A Roma si è svolta la manifestazione Race for the Cure, con circa 200 mila persone che hanno partecipato a una marcia dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’evento ha visto la presenza di cittadini, rappresentanti istituzionali e testimonianze sul tema della diagnosi precoce. La manifestazione ha coinvolto diverse zone della città, tutte colorate di rosa, per promuovere l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione.

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Una città in rosa si stringe attorno alla ricerca contro il tumore al seno, tra testimonianze, istituzioni e un messaggio condiviso: la prevenzione può salvare la vita La 27ª edizione dellaRace for the Cureha visto la presenza di circa200.000 persone, confermandosi tra gli eventi più importanti a livello globalenellalotta contro il tumore al senoe nellasensibilizzazionesul tema. Roma si è risvegliata avvolta in un’ondata di colore rosa, trasformando il centro storico in unpotente simbolo di partecipazione e solidarietà. La manifestazione ha preso il via da piazza dellaBocca della Veritàe si è conclusa alCirco Massimo, in un clima di applausi ed emozione, combinandosport,prevenzioneeimpegno civico.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Race for the Cure a Roma: 200 mila persone in marcia per la prevenzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Race for the cure 2026, a Roma un'onda rosa di 200mila persone nonostante la pioggiaIl meteo avverso non ha frenato la partecipazione alla Race for the cure 2026, la 27^ edizione dell'evento sportivo aperto a tutte e tutti,... A Roma l’onda rosa per Race for the Cure, spot e prevenzione contro il tumore al seno(Adnkronos) – La pioggia mattutina su Roma non ha fermato l’onda rosa della Race for the Cure promossa dalla Komen Italia. Argomenti più discussi: Sito Istituzionale | Race for the Cure al Circo Massimo dal 7 al 10 maggio; 27ª Race for the Cure, anche la Federbasket al Villaggio della Salute al Circo Massimo; Race for the Cure, a Roma l’evento per la salute e la solidarietà; Race for the cure 2026, sport e prevenzione gratuita al Villaggio della salute di Circo Massimo.