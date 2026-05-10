Raccordo Terni-Orte incidente in galleria | chiusa la carreggiata sud della superstrada
Un incidente ha coinvolto un veicolo all’interno della galleria Castelluccio sulla statale 675 “Umbro-Laziale” a Narni. La carreggiata in direzione Orte è stata temporaneamente chiusa, causando disagi alla circolazione sulla superstrada Terni-Orte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso.
A causa di un incidente, avvenuto all’interno della galleria Castelluccio, è temporaneamente chiusa la carreggiata, in direzione Orte, sulla statale 675 “Umbro-Laziale” a Narni. Uscita obbligatoria allo svincolo Montoro del raccordo Terni-Orte e rientro allo svincolo Narni.Sul posto sono.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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