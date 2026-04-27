Un incendio si è sviluppato questa mattina sulla superstrada Orte Terni, coinvolgendo un camion che trasportava materiale edile. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, che è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

Terni, 27 aprile 2026 – Il camion è stato avvolto dal fuoco ed è andato distrutto. Paura sulla superstrada Orte Terni per l’incendio che ha coinvolto un autoarticolato che stava trasportando materiale edile. E’ accaduto intorno alle 15 nei pressi dello svincolo di Terni. Il camionista stava procedendo in strada quando ha visto il fumo e ha avuto solo il tempo di scendere. Il mezzo pesante è stato divorato dalle fiamme. https:www.lanazione.itvideoincendio-camion-divorato-dalle-fiamme-sulla-superstrada-orte-terni-traffico-bloccato-rfvj05bn Un problema all’impianto elettrico potrebbe aver causato il rogo, anche se le cause sono adesso in accertamento.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pauroso incendio sulla superstrada Orte Terni: camion divorato dalle fiamme

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