Viabilita’ | incidente sul Grande raccordo anulare a Roma chiusa una corsia in carreggiata esterna

Un incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, precisamente al km 29,900 in carreggiata esterna. Anas ha comunicato che, a causa dell’incidente, è stata chiusa una corsia in quella direzione, vicino alla rampa di ingresso proveniente dalla via Tiburtina. La strada rimane interessata dalla chiusura, che potrebbe causare rallentamenti nel traffico.

Anas ha ufficialmente comunicato che si è verificato un incidente stradale al km 29,900 dell’Autostrada A90 Grande Raccordo Anulare, precisamente in carreggiata esterna, in corrispondenza della rampa di ingresso proveniente dalla via Tiburtina, all’interno del territorio comunale di Roma. Dettagli sull’incidente. Nel sinistro sono stati coinvolti tre veicoli, uno dei quali si è ribaltato, causando la ferita di una persona. A seguito di questo evento, si è resa necessaria la chiusura di una corsia di marcia per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del piano viabile. Interventi delle forze dell’ordine e Anas. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre Anas, che si sono occupate della gestione della viabilità e del ripristino delle condizioni di sicurezza nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

