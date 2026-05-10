Durante una notte movimentata, in una casa si verifica un episodio di confusione e tensione. Mustafa si trova di fronte a una sorpresa dopo aver visto Canfeza indossare un abito da sposa. Nel frattempo, Ferman si oppone all’assegnazione di una mansarda a Mahir, creando un ulteriore momento di conflitto tra i protagonisti. La scena si svolge tra reazioni impreviste e decisioni che complicano la dinamica tra i personaggi.

? Punti chiave Come reagirà Mustafa dopo aver visto Canfeza in abito da sposa?. Perché Ferman si oppone all'assegnazione della mansarda a Mahir?. Chi riuscirà a mediare tra la rabbia di Mustafa e Sevde?. Cosa cambierà nella gerarchia domestica con l'arrivo dei nuovi inquilini?.? In Breve Versione turca prevede 35 episodi da oltre due ore ciascuno.. Programmazione Canale 5 suddivide la serie in oltre cento appuntamenti.. Ferman contesta l'assegnazione della mansarda a Mahir e Canfeza.. Mustafa reagisce con rabbia dopo aver visto Canfeza in abito da sposa.. Stasera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5, la quarta puntata della serie turca Racconto di una notte porterà nuovi conflitti familiari tra i protagonisti della saga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Racconto di una notte: scoppia il caos in casa dopo la scelta di Afet

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