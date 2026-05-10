Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile. Afet informa Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza continueranno a vivere con loro. Dopo aver sorpreso Mahir con Canfeza in abito da sposa, Mustafa è furibondo e non si lascia placare dalle rassicurazioni della sorella Sevde, che lo aveva chiamato su richiesta di Afet.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Racconto di una Notte Gran Finale Anticipazioni - Canale 5

Notizie correlate

Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataRacconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata Questa sera, 12 aprile 2026, alle ore 21.

Leggi anche: Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Argomenti più discussi: Racconto di una notte, puntata 3 maggio in streaming; Racconto di una notte, le anticipazioni delle puntate del 3 maggio; Racconto di una notte, la trama della puntata del 10 maggio; Racconto di una notte su Canale 5, trama di domenica 3 maggio: Mahir rapisce Canfeza.