Cinema Astra Raccolta fondi per il rinnovo

Il cinema Astra di Como ha avviato una campagna di raccolta fondi per finanziare il rinnovo della sala. La causa principale è il bisogno di aggiornare le attrezzature e migliorare l’esperienza degli spettatori. Per incentivare i sostenitori, il cinema offre in cambio pezzi vintage dello storico spazio di viale Giulio Cesare, disponibili con una donazione minima. Questa iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli appassionati del cinema locale. La campagna prosegue con entusiasmo tra i frequentatori del cinema.

COMO Il cinema Astra di Como lancia la raccolta fondi per completare il rinnovo della sala, con una formula che coinvolge direttamente i sostenitori del progetto: portarsi a casa un pezzo vintage dello storico spazio di viale Giulio Cesare, a fronte di una minima donazione. La campagna, battezzata " Più comodi di così ", è stata lanciata in vista dei lavori di rinnovo delle poltrone, il cui inizio è previsto per la prossima estate, con un costo previsto di 198mila euro. Il 70% dell'importo è coperto da un bando della Regione, e i restanti 60mila, si spera, garantiti dai privati che vorranno sostenere l'iniziativa.