Raccolta fondi per il parco dedicato a Nicola

A quasi tre settimane dall’incidente che ha causato la morte di un uomo di 40 anni, si sta organizzando una raccolta fondi per realizzare un parco dedicato a lui. La notizia ha suscitato molta partecipazione tra i residenti di Sansepolcro, dove l’uomo aveva vissuto e lavorato. La città si sta muovendo per ricordarlo attraverso questa iniziativa, che mira a creare uno spazio pubblico in suo onore.

SANSEPOLCRO La memoria di Nicola Brizzi continua a rimanere viva. Sono trascorse quasi tre settimane dal tragico incidente stradale nel quale il 40enne meccanico di Sansepolcro ha perso la vita, suscitando una commozione in città che ancora è forte, soprattutto in chi lo conosceva. Gli amici e componenti della Pro Loco Cisa, il quartiere nel quale lo sfortunato giovane risiedeva assieme ai genitori, hanno mantenuto la promessa fatta: attraverso il canale GoFundMe hanno avviato una raccolta di fondi per terminare quello che Nicola aveva iniziato, ovvero l’apertura del Parco Verde davanti a casa sua, ovvero installazioni quali attrezzature per bambini, dotazioni per il campo da calcetto e aree pic-nic con eventuale spazio coperto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta fondi per il parco dedicato a Nicola Notizie correlate Cinema Astra. Raccolta fondi per il rinnovoCOMO Il cinema Astra di Como lancia la raccolta fondi per completare il rinnovo della sala, con una formula che coinvolge direttamente i sostenitori... Rinasce il parco del monumento dedicato ai CadutiDalla gestione del parco del momumento ai Caduti fino al campetto di Regnalla e il restauro della pieve di San Giovanni e Santa Felicita. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: APERTA UNA RACCOLTA FONDI PER I 6 FIGLI DI MASSIMILIANO LAURO, MORTO DI E SUL LAVORO NEL BRESCIANO; Fuori dalla stanza: al via una raccolta fondi per attivare il numero verde contro il ritiro sociale giovanile; Morto sul lavoro a 45 anni: una raccolta fondi per aiutare i figli di Massimiliano - BresciaToday; Raccolta fondi per il film su Vincent: Vorrei portare la storia di mio figlio nelle scuole. Regno Unito, raccolta fondi per chiesa del Lincolnshire più inclinata della Torre di PisaLeggi su Sky TG24 l'articolo Regno Unito, raccolta fondi per chiesa del Lincolnshire più inclinata della Torre di Pisa ... tg24.sky.it Maria e la lotta alla sindrome DiGeorge: «Per il mio compleanno una raccolta fondi per il Bambino Gesù, a loro devo la vita»«Il Bambino Gesù è il mio posto sicuro, dove tutto è iniziato. Spero di tornarci da lavoratrice per restituire l'amore ricevuto». Maria Teresa Gullino ... leggo.it buongiornoegitto.com. . Per chi vuole sapere di più della raccolta fondi, potete andare sulla nostra pagina Facebook di Buongiorno Egitto.com - facebook.com facebook