Raccolta dei rifiuti Maxi finanziamento per il Chitarrino

Recentemente è stato annunciato un ingente finanziamento destinato alla raccolta dei rifiuti nel territorio della Media Valle. La notizia, già comunicata da un consigliere regionale, riguarda interventi significativi per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti nella zona. Sono previsti investimenti specifici per l’ammodernamento delle strutture e delle modalità di raccolta. La decisione coinvolge enti e amministrazioni locali e mira a potenziare i servizi ambientali.

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Come già annunciato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Vittorio Salotti, ci saranno importanti investimenti sul territorio della Media Valle per l’ambiente. In particolare per la gestione e per il potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti. Sulla notizia ritorna in particolare il comune di Barga, visto che dalla regione 1,7 milioni arriveranno per il centro di Raccolta del Chitarrino a Fornaci di Barga. Il progetto specifico riguardante il centro, presentato da Ascit per tramite di ATO Toscana Costa, e approvato anche dalla giunta municipale di Barga, ha ottenuto appunto 1,7 milioni finanziati attraverso risorse del Programma regionale FESR 2021-2027, nell’ambito delle politiche per la transizione verso l’ economia circolare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta dei rifiuti. Maxi finanziamento per il “Chitarrino“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raccolta dei rifiuti, il centro chiude per sei mesiIl Centro di raccolta rifiuti è chiuso per ristrutturazione fino al prossimo 26 ottobre. Terra dei Fuochi: accordo per la raccolta dei rifiuti abbandonatiTempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 12 di lunedì 9 marzo a Caivano, presso la sede della Struttura Commissariale per gli interventi infrastrutturali...