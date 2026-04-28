raccolta dei rifiuti il centro chiude per sei mesi

Il centro di raccolta rifiuti è stato chiuso oggi e rimarrà chiuso fino al 26 ottobre, a causa di interventi di ristrutturazione che si stanno svolgendo in queste settimane. La chiusura riguarda tutte le aree del centro, che rimarrà inattivo per sei mesi. Durante questo periodo, i cittadini devono rivolgersi ad altri punti di raccolta temporanei o rispettare le modalità di smaltimento alternative.

Il Centro di raccolta rifiuti è chiuso per ristrutturazione fino al prossimo 26 ottobre. La chiusura si deve per lo svolgimento di interventi di ristrutturazione necessari e non rinviabili. La chiusura è dovuta principalmente all’ adeguamento obbligatorio alla normativa antincendio. Contestualmente sarà effettuata una ristrutturazione completa e verrà realizzato, all’interno dell’area, anche lo sportello tariffa rifiuti. "Per garantire la continuità del servizio e limitare il disagio arrecato, in accordo con il Comune – spiega l’amministrazione comunale di Sala, guidata dal sindaco Emanuele Bassi e dalla vice sindaca Eleonora Riberto (sopra) –, è stato individuato, come centro sostitutivo in cui i cittadini di Sala potranno accedere, il Centro di raccolta di Anzola dell’Emilia in via Rocca Novella.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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