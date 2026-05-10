Giocare a racchettoni sulla spiaggia può sembrare un’attività innocua, ma in alcuni casi può portare a conseguenze legali molto serie. Recentemente, sono stati segnalati episodi in cui questa attività ha portato a sanzioni economiche fino a 10.000 euro. Le autorità hanno precisato che l’uso di attrezzi da spiaggia in determinate zone o in modo non conforme alle regole può costituire violazioni di norme specifiche.

Giocare a racchettoni sulla spiaggia può trasformarsi da passatempo estivo in un problema giudiziario. Lo conferma una sentenza della Cassazione che ha condannato definitivamente un padre e una figlia per lesioni colpose gravi. L’episodio risale al 2015 in Salento. Durante una partita con una pallina da tennis, uno dei due giocatori ha colpito in pieno volto un altro bagnante, provocandogli il distacco della retina e un indebolimento permanente della vista all’occhio sinistro. Nonostante le immediate scuse, i soccorsi e le cure mediche, la vicenda si è conclusa in tribunale.Il giudice di Pace e il Tribunale di Lecce avevano condannato i due a una multa di 516 euro ciascuno e al pagamento di una provvisionale di 10mila euro in favore della vittima.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Racchettoni in spiaggia? Attenzione vi può costare 10.000 euro

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