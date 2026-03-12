A Arezzo, in questi giorni, i distributori di carburante stanno affrontando un aumento dei prezzi del gasolio, con un pieno che può arrivare a costare fino a 10 euro in più rispetto al passato. La crisi internazionale ha determinato questa variazione, influenzando i prezzi praticati nelle stazioni di servizio della città. La situazione si caratterizza per un andamento altalenante dei costi del carburante.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Gli effetti d ella crisi internazionale si abbattono sui distributori aretini. Il conflitto in Medio Oriente e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno alimentando nuove preoccupazioni sui prezzi dell’energia e dei carburanti, con rincari che nelle ultime settimane si sono fatti sentire anche nelle stazioni di servizio cittadine. La mappa dei prezzi mostra differenze significative tra i distributori, ma soprattutto un generale aumento rispetto all’inizio della crisi. Le differenze tra il distributore più economico e quello più caro possono superare i 10 centesimi al litro, una variabile che su un pieno può tradursi dai 5 ai 10 euro di differenza in base all’ampiezza del serbatoio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La giungla dei carburanti. Altalena gasolio: un pieno può costare 10 euro in più

