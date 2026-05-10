Qui in Danimarca dirigenti e Ceo mi ascoltano In Italia chiedere informazioni su stipendi o crescita è tabù

In Danimarca, i dirigenti e i CEO sono abituati ad ascoltare le richieste dei dipendenti, mentre in Italia domandare informazioni su stipendi o opportunità di crescita resta ancora un tema delicato e poco affrontato. Questo confronto tra due paesi mette in luce differenze significative nei modelli di lavoro e nelle culture aziendali. La storia di Giulio Volhøj Castagni Parasole, 42 anni, rappresenta un esempio di come si possa vivere questa diversità a livello pratico.

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Un confronto diretto tra modelli di lavoro, culture aziendali e visioni di società. Quella di Giulio Volhøj Castagni Parasole, 42 anni, è una storia che racconta molto più di un semplice trasferimento all’estero. Dalla provincia di Livorno a Milano, poi Londra e infine Copenaghen, il suo percorso attraversa alcune delle principali contraddizioni del mercato del lavoro italiano e le mette a confronto con realtà dove stabilità e fiducia sembrano essere la norma. “Avevo quasi dieci anni di esperienza lavorativa, una laurea conseguita con votazione 110 e ovunque andassi mi offrivano solo contratti a tempo determinato”, racconta a ilfattoquotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Qui in Danimarca dirigenti e Ceo mi ascoltano. In Italia chiedere informazioni su stipendi o crescita è tabù” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate The Italian Sea Group, ceo Costantino denuncia ex dirigenti per “occultamento gestione commesse e false informazioni contabili”Secondo quanto esposto nella querela, i soggetti indicati avrebbero messo in atto nel tempo una serie di condotte finalizzate a nascondere la reale... Campania, indagine su 4 dirigenti: stipendi e pensioni insiemeQuattro ex direttori generali di aziende sanitarie in Campania sono sotto la lente della Corte dei conti per un presunto danno erariale che supera...