The Italian Sea Group ceo Costantino denuncia ex dirigenti per occultamento gestione commesse e false informazioni contabili

Il CEO di The Italian Sea Group ha presentato una querela contro alcuni ex dirigenti, accusandoli di aver occultato la gestione di commesse e di aver fornito false informazioni contabili. Secondo quanto riportato nel documento legale, le persone coinvolte avrebbero agito nel corso del tempo, mettendo in atto comportamenti che hanno compromesso la trasparenza e l’accuratezza dei dati finanziari dell’azienda. La vicenda riguarda specificamente le modalità di gestione e comunicazione dei progetti e delle attività finanziarie.

Secondo quanto esposto nella querela, i soggetti indicati avrebbero messo in atto nel tempo una serie di condotte finalizzate a nascondere la reale gestione delle commesse, fornendo all'amministratore delegato informazioni contabili e gestionali non corrispondenti alla situazione effettiva