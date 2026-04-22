La Corte dei conti in Campania sta esaminando le posizioni di quattro ex direttori generali di aziende sanitarie, coinvolti in un’indagine riguardante un presunto danno erariale di oltre 880mila euro. L’indagine si concentra su questioni relative a stipendi e pensioni, con i dettagli ancora in fase di verifica. Non sono stati resi noti altri elementi relativi alle circostanze specifiche o alle eventuali responsabilità.

Quattro ex direttori generali di aziende sanitarie in Campania sono sotto la lente della Corte dei conti per un presunto danno erariale che supera gli 880mila euro. La Procura Regionale ha delegato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli per accertare come questi dirigenti abbiano continuato a percepire stipendi e pensioni contemporaneamente tra il 2022 e il 2025. L’indagine ha ricostruito una gestione finanziaria irregolare: i quattro funzionari avevano scelto di andare in pensione anticipata, ma hanno mantenuto le retribuzioni legate ai loro incarichi dirigenziali fino alla scadenza naturale del mandato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania, indagine su 4 dirigenti: stipendi e pensioni insieme

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