Alla Pinacoteca di Brera si svolgono quattro incontri tra filosofia e arte, che coinvolgono quattro opere e quattro pensatori. Ogni serata propone un confronto tra le opere esposte e riflessioni filosofiche, offrendo un’occasione per osservare i capolavori da un punto di vista diverso. L’evento si svolge a maggio e si rivolge a un pubblico interessato a scoprire i collegamenti tra il pensiero e l’arte visiva.

Milano, 8 maggio 2026 – Quattro opere. Quattro filosofi. Quattro serate per guardare la pittura da un’altra distanza. ‘I filosofi e la cornice ’ è un ciclo di incontri tra pensiero filosofico e capolavori della Pinacoteca di Brera, ideato e curato dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, introdotti dal Direttore della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense Angelo Crespi. “Per molti secoli – dichiara Massimiliano Finazzer Flory – le opere d’arte hanno avuto la cornice per inquadrare il loro dentro. Oggi le arti del 900 con le tecnologie sembrano aver soppresso le cornici. Ma abbiamo ancora bisogno per capire l’arte di un luogo in cui la distinzione tra il dentro e il fuori si decida.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ‘I filosofi e la cornice’, alla Pinacoteca di Brera quattro incontri tra pensiero filosofico e capolavori dell’arte

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