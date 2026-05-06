Nella regione si è svolto il 4° Ritrovo Auto Sportive & Spider, un evento durato un fine settimana che ha coinvolto appassionati di auto da Bagno di Romagna fino a Cesenatico. La manifestazione ha visto esposizioni di veicoli sportivi e spider, creando un collegamento tra le aree termali e la costa. Numerosi partecipanti hanno preso parte alla sfilata, ammirando le vetture che si sono alternate lungo il percorso.

È andato in scena, nei giorni scorsi, il 4° Ritrovo Auto Sportive & Spider, per un fine settimana che si è snodato ’dal fango termale di Bagno di Romagna, alla sabbia del mare di Cesenatico’. Una coinvolgente iniziativa messa in moto dal Team Old River, con la regìa dei fratelli Fiorenzo e Walter Marconi, originari di Cesenatico, ora abitanti in Alto Savio, e i loro instancabili collaboratori. "Con il ritrovo di sabato e domenica – dice Fiorenzo Marconi – abbiamo riportato in scena, una suggestiva esposizione di auto, opere d’arte su 4 ruote, che hanno fatto la storia tra epoche e stili diversi. Sabato abbiamo visitato le zone più belle della Valle del Savio e domenica quelle della riviera romagnola.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da Bagno a Cesenatico, sfilata delle ‘opere d’arte’ a quattro ruote

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Ho un bagno con piastrelle rosa, al momento non posso cambiarlo.. accetto consigli per colore di tende tappeti asciugamani .. - facebook.com facebook

dolori da ciclo cosi forti che stanotte sono letteralmente svenuta in bagno ma se parli con un qualsiasi medico devi solo stringere i denti passerà x.com