Capitale italiana del libro 2027 | fra i candidati quattro comuni della provincia di Chieti

Quarantuno candidature sono arrivate al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, tra cui figurano anche quattro Comuni della provincia di Chieti. La selezione avverrà tra queste proposte, che rappresentano diverse realtà territoriali del paese. La graduatoria ufficiale sarà pubblicata al termine della valutazione, senza ancora un’indicazione sui nomi dei Comuni coinvolti. La decisione definitiva è prevista per il prossimo anno.

Sono 31 le candidature pervenute al Ministero della cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027: aspirano al titolo anche 4 Comuni della provincia di Chieti. Si tratta di Bucchianico, Fossacesia, Lanciano e San Salvo.E' crescente l'attenzione dei territori verso la promozione della.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Capitale Italiana del Libro 2027, svelati i 31 Comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominateSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione... Caltagirone e altri quattro Comuni uniti per la candidatura a "Capitale italiana del Libro 2027"Sottoscritto, nella sala “Giorgio Arcoleo” del municipio di Caltagirone, un patto di collaborazione fra cinque Comuni - con Caltagirone, centro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, al via la seconda edizione del Gioco dei Titoli; Capitale Italiana del Libro 2027, Grottammare lancia la sfida; Grottammare si candida a Capitale Italiana del Libro 2027; Lanciano, La città che racconta, punta al titolo di Capitale italiana del Libro 2027. Capitale del libro 2027, candidati anche tre comuni della CampaniaCi sono anche tre comuni della Campania in lizza per conquistare il titolo di Capitale del libro 2027. Trentuno le candidature arrivate al ministero della Cultura, tra queste Agropoli, Pomigliano D'Ar ... ansa.it Capitale italiana del libro 2027, 31 candidature al MicSono 31 le candidature pervenute al Ministero della Cultura per il titolo di Capitale italiana del libro 2027, a conferma della crescente attenzione dei territori verso la promozione della lettura e d ... lospiffero.com Capitale Italiana del Libro 2027, svelati i 31 Comuni candidati: ecco le tre città della Campania nominate - facebook.com facebook Sono 31 le candidature per Capitale italiana del libro 2027, incluse 7 aggregate per 92 Comuni. Una giuria selezionerà fino a 10 finalisti entro giugno 2026; designazione a luglio. cultura.gov.it/comunicato/289… x.com