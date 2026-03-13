Parigi chiama Eliseo | la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali Un test per le Politiche 2027

A Parigi si svolgono oggi le elezioni comunali con il primo turno delle municipali, coinvolgendo circa 35 mila Comuni in tutta la Francia. La giornata di voto rappresenta un momento importante per le amministrazioni locali e si concluderà con il ballottaggio previsto per il 22 marzo. La partecipazione degli elettori è una delle principali sfide di questa tornata elettorale.

Domenica si vota in Francia per il primo turno delle municipali. Il voto riguarda circa 35 mila Comuni e il ballottaggio è previsto il 22 marzo. Uno scrutinio dunque formalmente locale ma che, a poco più di un anno dalle presidenziali, viene percepito dai partiti e da molto osservatori come il primo vero test politico in vista del 2027. Una sorta di pre-campagna per l’Eliseo e una novità per la Francia, poiché, come ha fatto notare di recente Pascal Perrineau, docente universitario e specialista del Centro di studi politici Cevipof, negli ultimi trent’anni “si è scavato un baratro tra la Francia nazionale e la Francia locale”. Ma nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

