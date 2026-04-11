Oggi si è svolto un incontro tra un sacerdote e gli studenti, durante il quale è stato detto che la vita è stupefacente e non la droga. L’evento ha rappresentato un’occasione di confronto per affrontare temi legati alla crescita e alle scelte giovanili. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi ragazzi e ha puntato a rafforzare il dialogo tra le nuove generazioni e gli adulti presenti.

Una bella giornata di confronto per ricucire il dialogo tra generazioni e affrontare le sfide educative del presente. Ieri Colle ha ospitato Antonio Coluccia, sacerdote da anni in prima linea a Roma nella lotta contro droga e dipendenze. L’iniziativa, promossa insieme ai Salesiani Don Bosco e all’Arcidiocesi è stata un’occasione per riflettere sulla costruzione di un nuovo patto educativo tra generazioni. La mattina don Coluccia ha incontrato gli studenti delle scuole del territorio. Nel pomeriggio, l’incontro "Tra boomer e generazione Alfa, patto per il futuro" aperto al pubblico. Presente il sindaco di Colle Piero Pii, Marco Busini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Don Coluccia incontra gli studenti: "La vita è stupefacente, non la droga"

La scuola si fa presidio di legalità: Don Antonio Coluccia incontra gli studenti di LabicoIl contrasto alle dipendenze e la scelta consapevole della legalità entrano in aula.

Spaccio ad Avezzano, l'intervento di don Coluccia al megafono: "La droga uccide"Tutto comincia da qui, Strada Provinciale 20, comune di Celano, a pochi chilometri da Avezzano.

Temi più discussi: Don Coluccia incontra gli studenti: La vita è stupefacente, non la droga; COLLE DI VAL D'ELSA, DOMANI IL DOPPIO CONFRONTO CON DON ANTONIO COLUCCIA CON GLI STUDENTI E POI CON LA SOCIETÀ CIVILE; Non ho mai visto un drogato felice: l’incontro di Don Coluccia con gli studenti; ‘Tra Boomer e Generazione Alfa’, evento a Colle Val d’Elsa con Don Antonio Coluccia.

Don Coluccia incontra gli studenti: La vita è stupefacente, non la drogaIl sacerdote che da anni combatte contro le dipendenze, ieri è stato accolto nella comunità colligiana. Il saluto del cardinale Lojudice, del sindaco Pii, del questore Angeloni e degli Industriali Bus ... lanazione.it

Don Antonio Coluccia a Colle di Val d’Elsa: confronto tra generazioniA Colle di Val d’Elsa è tutto pronto per l’incontro con Don Antonio Coluccia, un’occasione di confronto e riflessione sul rapporto tra generazioni e sulle sfide educative contemporanee. Venerdì 10 apr ... sienafree.it

Don Coluccia incontra gli studenti della Valdelsa al Teatro del Popolo di Colle: “La droga uccide, serve indignarsi” https://www.gazzettadisiena.it/non-ho-mai-visto-un-drogato-felice-lincontro-di-don-coluccia-con-gli-studenti/ - facebook.com facebook