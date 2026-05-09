A poche ore dall’intervento dei Carabinieri, la piazza di Quarticciolo a Roma si è nuovamente popolata di decine di pusher. Don Coluccia, presente sul posto, ha annunciato l’intenzione di istituire presidi civici per sensibilizzare le persone coinvolte. La zona continua a essere teatro di attività di spaccio, nonostante i frequenti interventi delle forze dell’ordine.

A denunciare l'accaduto è don Antonio Coluccia, il prete salentino che da anni si batte contro lo spaccio di droga nelle periferie della Capitale "A poche ore dal blitz dei Carabinieri la piazza di Quarticciolo a Roma è di nuovo occupata da decine di pusher". A denunciare l'accaduto è don Antonio Coluccia, il prete salentino che da anni si batte contro lo spaccio di droga nelle periferie della Capitale. E che ora pubblica un video in cui si vede la piazza di nuovo dedita alla criminalità e si sentono i fuochi d'artificio per indicare l'arrivo di un nuovo carico di droga a poche ore dal blitz. Noi annunciamo che qui faremo dei presidi civici ed evangelici per esortare le coscienze dei cittadini".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Roma, don Coluccia tra i pusher a Quarticciolo. Poi l'annuncio: "Presidi civici per esortare le coscienze"

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