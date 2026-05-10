Quarta gamma | nasce l’unione di 9 imprese per difendere il settore

Nove imprese del settore della quarta gamma hanno deciso di unirsi per tutelare il comparto. Questa alleanza mira a contrastare le difficoltà del mercato e a rafforzare la posizione delle aziende coinvolte, che rappresentano circa la metà della produzione nazionale di insalate confezionate. La mossa potrebbe avere ripercussioni sui prezzi di vendita delle insalate in busta, ma non sono stati ancora divulgati dettagli sui possibili effetti concreti.

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? Punti chiave Come influenzerà questa unione i prezzi delle insalate in busta?. Chi sono le nove imprese che controllano metà della produzione?. Perché i margini dei produttori sono crollati rispetto ai costi agricoli?. Come cambieranno i rapporti tra agricoltori e grande distribuzione organizzata?.? In Breve Costi ortofrutta cresciuti del 18% tra il 2021 e il 2025 contro il 4,5% della quarta gamma.. Le nove imprese coinvolte controllano oltre il 50% della produzione nazionale di materie prime.. Partecipano al workshop Felice Poli, Roberto Della Casa e Luigi Scordamaglia presso Tuttofood.. Studio su 7.000 interviste in 9 nazioni europee analizza le preferenze dei consumatori retail.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quarta gamma: nasce l’unione di 9 imprese per difendere il settore ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Nasce Asso Piro, venti aziende unite per difendere il settore pirotecnico Che cos’è davvero la quarta gammaDire “quarta gamma” significa usare una parola tecnica per descrivere qualcosa che ormai è quotidiano. Argomenti più discussi: A Tuttofood 2026 presentazione ufficiale di Aop unione quarta gamma; Rivoluzione IV Gamma: a Tuttofood 2026 l’alleanza per salvare il valore delle insalate in busta; IV Gamma: dalla crisi al rilancio, l’alleanza debutta a TuttoFood; Unione Quarta Gamma: qualità, efficienza e comunicazione per rilanciare il comparto.