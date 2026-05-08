Nasce Asso Piro venti aziende unite per difendere il settore pirotecnico

Venti aziende del settore pirotecnico si sono riunite formando l’associazione Asso Piro, con l’obiettivo di difendere le attività e promuovere la tradizione. Tra gli scopi principali ci sono la tutela della sicurezza e l’affrontare le nuove sfide del mercato. L’associazione si propone anche di valorizzare la cultura legata ai fuochi d’artificio e di rafforzare l’unità tra le imprese del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Non solo sicurezza e nuove sfide del settore. Ma anche tutela della tradizione, valorizzazione della pirotecnica e unità della categoria. Questo e molto altro nell’incontro che ha avuto luogo pochi giorni fa a Medolago promosso da Asso Piro, l’associazione culturale nata il 27 febbraio 2026 grazie a venti aziende italiane del settore. Nei giorni scorsi professionisti e associati si sono riuniti per fare il punto sulle prospettive future del comparto. “Come associazione Asso Piro, crediamo fermamente che la pirotecnica non sia solo una tecnica, ma – si legge nella nota – una vera e propria forma d’arte che affonda le radici nella nostra cultura e nelle tradizioni più care del nostro Paese”.🔗 Leggi su Bergamonews.it Mai visto una CANDELA ROMANA da 100 cp #shorts #fuochidartificio #petardi #pirotecnicalatorretta Notizie correlate Sun Spirit: 36 aziende calabresi unite per l’exportIl progetto Sun Spirit ha trasformato una rassegna estiva in un’alleanza strategica per l’export dei liquori calabresi. Nasce l’Associazione di Via Oltretorrente: imprese unite per rilanciare il quartiereSi è costituita ufficialmente nei giorni scorsi l’Associazione di Via Oltretorrente, promossa da Confcommercio Parma con l’obiettivo di fornire alle...