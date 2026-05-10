Negli ultimi mesi, i prezzi dei prodotti alimentari nei supermercati sono aumentati, ma i motivi principali non sono legati direttamente alla guerra in Medio Oriente. I rincari sono attribuibili principalmente a fattori come l’aumento dei costi di produzione, delle materie prime e dei trasporti. La situazione tenderebbe a cambiare nel tempo, anche in relazione a come evolverà il conflitto e le sue ripercussioni sui mercati globali.

Gli effetti della guerra in Medio Oriente si stanno già vedendo sui prezzi dei prodotti al supermercato. Combustibili e carburanti, il cui prezzo sta aumentando a causa della guerra, incidono infatti su tutte le fasi della filiera agroalimentare: dal metano si ricavano i fertilizzanti azotati, i più usati nelle coltivazioni; il gasolio è indispensabile per i trattori e per il trasporto; e poi serve molta energia elettrica (che si produce anche dal gas naturale) alle serre e agli allevamenti, e alla refrigerazione di frutta, ortaggi, carni, latticini. Sono tutti costi che nelle ultime settimane sono aumentati per chi produce, trasforma e distribuisce alimenti.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Quanto sta influendo la guerra in Medio Oriente sui prezzi al supermercato

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