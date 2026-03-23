Si tratta di una delle voci più rilevanti nei bilanci delle compagnie: in condizioni normali rappresenta tra il 25% e il 35% dei costi operativi. Nelle ultime settimane, con l’aumento dei prezzi energetici, questa quota sarebbe arrivata in alcuni casi fino al 45-50%. Il risultato è un sistema sotto pressione, nel quale i vettori sono costretti a rivedere strategie, rotte e tariffe. Rotte chiuse e petrolio più caro: cosa sta succedendo davvero Il rincaro del jet fuel è legato all’andamento del petrolio greggio sui mercati internazionali. In particolare, il riferimento globale è il Brent, cioè il tipo di petrolio estratto nel Mare del Nord che funge da parametro per stabilire il prezzo dell’energia in gran parte del mondo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Guerra in Medio Oriente: perché e quanto sta aumentando il prezzo dei voli

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