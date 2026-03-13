Trump apre al petrolio russo | quanto sta guadagnando la Russia dalla guerra in Medio Oriente e cosa vuol dire per prezzi e mercati

Da ilmattino.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ha aperto alla possibilità di importare petrolio russo, mentre analisti evidenziano che la Russia sta beneficiando della guerra in Medio Oriente. Secondo rapporti, Mosca sta aumentando i guadagni derivanti dal mercato energetico, con impatti sui prezzi e sui mercati globali. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, e di conseguenza influisce anche sulle dinamiche economiche internazionali.

«La Russia è la grande vincitrice della guerra in Medio Oriente». Analisti ed esperti concordano: il conflitto tra Iran e asse Usa-Israele sta offrendo a Mosca un’inaspettata boccata d’ossigeno economica, almeno per ora. Prima dello scoppio della guerra, le aziende energetiche russe faticavano a collocare il proprio petrolio sui mercati internazionali a causa delle sanzioni occidentali. Le tensioni nel Golfo stanno però cambiando lo scenario: l’impennata dei prezzi e le turbolenze nello Stretto di Hormuz stanno spingendo nuovi acquirenti verso il greggio russo, rafforzando la posizione di Mosca nei confronti di grandi importatori come Cina e India. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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