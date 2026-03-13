Il presidente ha aperto alla possibilità di importare petrolio russo, mentre analisti evidenziano che la Russia sta beneficiando della guerra in Medio Oriente. Secondo rapporti, Mosca sta aumentando i guadagni derivanti dal mercato energetico, con impatti sui prezzi e sui mercati globali. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele, e di conseguenza influisce anche sulle dinamiche economiche internazionali.

«La Russia è la grande vincitrice della guerra in Medio Oriente». Analisti ed esperti concordano: il conflitto tra Iran e asse Usa-Israele sta offrendo a Mosca un’inaspettata boccata d’ossigeno economica, almeno per ora. Prima dello scoppio della guerra, le aziende energetiche russe faticavano a collocare il proprio petrolio sui mercati internazionali a causa delle sanzioni occidentali. Le tensioni nel Golfo stanno però cambiando lo scenario: l’impennata dei prezzi e le turbolenze nello Stretto di Hormuz stanno spingendo nuovi acquirenti verso il greggio russo, rafforzando la posizione di Mosca nei confronti di grandi importatori come Cina e India. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Trump apre al petrolio russo: quanto sta guadagnando la Russia dalla guerra in Medio Oriente (e cosa vuol dire per prezzi e mercati)

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Comunque, è vero, la situazione in Medio Oriente ci priverà di due GP (o forse più, se a fine anno le cose non miglioreranno), ma solleviamo giustamente dubbi sulla situazione inerente al Madring. Mancano 6 mesi, forse anche meno perché il tracciato dovrà - facebook.com facebook

#piazzapulita Dopo l’attacco all’Iran, il conflitto in Medio Oriente si sta estendendo a tutta la regione. Sono ripresi i bombardamenti di Israele verso il Libano, aumentando la tensione lungo il confine. x.com