Quanto ha influito Il Diavolo veste Prada 2 sulle vendite dei brani di Lady Gaga & Doechii Madonna e Dua Lipa?

Da metropolitanmagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo vent’anni dal cult movie del 2006, l’attesissimo sequel de Il Diavolo veste Prada è finalmente uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, riscuotendo recensioni positive e un enorme successo al botteghino. Fino ad ora, la pellicola ha incassato settantasette milioni di dollari negli Stati Uniti e duecentotrentatré milioni di dollari a livello globale, il miglior debutto dell’anno dopo Super Mario Galaxy – Il film, e quasi il triplo dell’incasso del primo lungometraggio. Proprio come il primo film, che ha contribuito al successo di Suddenly I See di KT Tunstall, e la cui OST includeva brani di grandi nomi come U2, Alanis Morissette e (ovviamente) Madonna, anche la colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2 sembra aver incentivato le vendite delle canzoni incluse.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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