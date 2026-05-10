Dopo vent’anni dal cult movie del 2006, l’attesissimo sequel de Il Diavolo veste Prada è finalmente uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, riscuotendo recensioni positive e un enorme successo al botteghino. Fino ad ora, la pellicola ha incassato settantasette milioni di dollari negli Stati Uniti e duecentotrentatré milioni di dollari a livello globale, il miglior debutto dell’anno dopo Super Mario Galaxy – Il film, e quasi il triplo dell’incasso del primo lungometraggio. Proprio come il primo film, che ha contribuito al successo di Suddenly I See di KT Tunstall, e la cui OST includeva brani di grandi nomi come U2, Alanis Morissette e (ovviamente) Madonna, anche la colonna sonora de Il Diavolo veste Prada 2 sembra aver incentivato le vendite delle canzoni incluse.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quanto ha influito “Il Diavolo veste Prada 2” sulle vendite dei brani di Lady Gaga & Doechii, Madonna e Dua Lipa?

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