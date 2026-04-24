Testo traduzione e significato di Runway Lady Gaga e Doechii raccontano Il diavolo veste Prada 2

Da fanpage.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Runway la canzone di Lady Gaga e Doechii che fa da colonna sonora a Il diavolo veste Prada 2, il film che vede protagoniste Maryl Streep e Anne Hathaway: ecco testo, significato e traduzione del brano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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