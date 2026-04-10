Oggi è stato pubblicato il nuovo brano intitolato Runway, interpretato da Lady Gaga e Doechii. La canzone fa parte della colonna sonora del sequel Il diavolo veste Prada 2. La collaborazione tra le due artiste è stata annunciata in concomitanza con il rilascio della traccia. La musica è disponibile su varie piattaforme di streaming e in vendita digitale.

Lady Gaga e Doechii hanno rilasciato oggi il nuovo brano intitolato Runway, una collaborazione nata per accompagnare la colonna sonora del sequel Il diavolo veste Prada 2. La traccia, che ha già iniziato a circolare tra gli appassionati dopo essere stata udita nel trailer finale della pellicola, segna l’incontro tra la celebre interprete di Mother Monster e la rapper conosciuta come la Swamp Princess. Sinergie creative e dinamiche da passerella. Il progetto musicale vede un team di compositori e produttori di altissimo profilo coinvolti nella creazione del pezzo. Tra i firmatari della scrittura figurano Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter e Dernst D’Mile Emile II, insieme a Jayda Love. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lady Gaga e Doechii: nasce Runway, il tormentone de Il diavolo veste Prada

Lady Gaga e Doechii hanno unito le forze per il brano “Runway”, parte della colonna sonora de “Il diavolo veste Prada 2”Lunedì 6 aprile, la 20th Century Studios ha confermato le precedenti indiscrezioni sulla collaborazione tra Lady Gaga e Doechii per una nuova canzone...

Il diavolo veste Prada 2: il trailer finale con il brano "Runway" di Lady GagaÈ tutto pronto per il grande ritorno al cinema di Miranda Priestley e Andy Sachs.

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Su consiglio del suo medico, Lady Gaga è stata costretta ad annullare il concerto del 6 aprile a Montreal. Sui social network si è scusata con i fan. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/lady-gaga-annulla-show-salute-viene-tutto-870314.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook