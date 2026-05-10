A Roma, il divario tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si è ulteriormente ampliato a causa dell’assenza dello spagnolo. La classifica mondiale mostra ora un margine maggiore per il tennista italiano rispetto al suo rivale. In questa occasione, Sinner potrebbe approfittarne per consolidare la sua posizione, mentre l’assenza di Alcaraz riduce le possibilità di recupero. La differenza di punti tra i due giocatori si aggira attualmente intorno a un certo numero.

Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro scarterà 650 punti lunedì 18 maggio, dato che l’anno scorso perse in finale, e ne ha già incamerati 50 nel torneo sulla terra battuta capitolina. Nell’ultimo aggiornamento del ranking ATP, rilasciata lunedì 4 maggio, infatti, l’azzurro aveva 1390 punti di margine sull’iberico, il quale però scarterà 1000 punti lunedì 10 maggio, dato che lo scorso anno vinse il torneo capitolino, ma ora il gap tra i due è già di 1790 punti. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero con sconfitta nel terzo turno, l’azzurro finirebbe il torneo di Roma proprio con 1790 punti di vantaggio sullo spagnolo, mentre nel migliore dei casi, ovvero con il successo finale, il divario sarebbe di 2740 punti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Alcaraz: il possibile divario massimo a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz fino al Roland Garros: il divario minimo e massimoIl forfait dello spagnolo Carlos Alcaraz all’ATP Masters 1000 di Roma ed al Roland Garros apre ad una lunga permanenza di Jannik Sinner al numero 1...

Quanti punti ha già guadagnato Sinner su Alcaraz: il distacco minimo e massimo a MadridIn mezzo, inoltre, c’è il caso in cui Sinner perda in finale: l’azzurro accumulerebbe altri 250 punti, portando il margine sull’iberico a 1040.

Argomenti più discussi: Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open; Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Roma? La proiezione turno per turno. E il vantaggio su Alcaraz…; Lotta Champions: quanti punti mancano a Milan e Juve | I calendari a confronto; Quanti punti mancano a Napoli, Milan e Juventus per qualificarsi in Champions League: il calendario fino al termine del campionato.