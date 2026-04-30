Quanti punti ha già guadagnato Sinner su Alcaraz | il distacco minimo e massimo a Madrid

A Madrid si è ampliato il divario tra i giocatori in vetta alla classifica mondiale di tennis. Sinner ha accumulato punti che lo posizionano davanti a Alcaraz, il quale non ha partecipato al torneo. Il distacco tra i due atleti varia tra il minimo e il massimo, a seconda dei risultati ottenuti e delle assegnazioni di punti. La differenza tra i due si conferma più evidente rispetto a settimane precedenti.

In mezzo, inoltre, c’è il caso in cui Sinner perda in finale: l’azzurro accumulerebbe altri 250 punti, portando il margine sull’iberico a 1040. L’azzurro, in ogni caso, allungherà ancora tra Roma e Roland Garros: Sinner scarterà 1950 punti, mentre Alcaraz, che salterà i due tornei citati, ne perderà 3000. Sinner-Fils si vedrà in chiaro su TV8? Il precedente della semifinale di Montecarlo Martina Maggio è stata l’ultima ospite di Ginnasticomania in onda sul canale Youtube di OA Sport. La ginnasta nativa di. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quanti punti ha già guadagnato Sinner su Alcaraz: il distacco minimo e massimo a Madrid Notizie correlate Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz a Madrid turno per turno: il distacco minimo e massimoL’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid potrebbe far scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: l’azzurro non scarterà punti, dato che... Leggi anche: Quanti punti ha guadagnato Sinner su Alcaraz questa settimana. E a Madrid potrebbe incrementare Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tennis, Alcaraz si ferma: salterà Roma e il Roland Garros – Quanti punti perde lo spagnolo; La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione; Quante posizioni guadagna Andrea Guerrieri nel ranking ATP? Il gran balzo dopo la vittoria al Challenger di Roma; Quanti punti mancano all'Inter per lo Scudetto: inizia il countdown, festa rimandata al 35° turno. Quanti punti ha già guadagnato Sinner su Alcaraz: il distacco minimo e massimo a MadridSi amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l'assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Madrid fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP: ... oasport.it Venerdì i blucerchiati in campo col Sudtirol a Marassi per mettere un punto su un'altra stagione complicata. Quanti punti interrogativi sulle strategie future del post Manfredi - facebook.com facebook Quanti punti ha segnato l'Olimpia Milano nei quarti centrali contro Napoli stabilendo il nuovo record nella storia della Serie A Mettiti alla prova nel quiz settimanale su MyLba per guadagnare punti e vincere premi in palio bit.ly/QUIZGd28 #TuttoUnAltroSport x.com