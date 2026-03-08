Le partite di oggi | è il giorno del derby Si gioca anche in Liga Ligue 1 e Bundesliga

Oggi si tengono numerosi incontri di calcio tra cui il derby di Milano alle 20.45, con Milan e Inter in campo. In Liga, Ligue 1 e Bundesliga si disputano diverse partite, mentre in Italia si giocano anche incontri di Serie B e Serie C. All'estero sono programmati altri match, creando un ricco calendario di partite in tutto il mondo.

Riflettori puntati sul derby: Milan e Inter si sfidano alle 20.45 in una partita che potrebbe chiudere o riaprire il discorso scudetto. La giornata di Serie A si apre con lo scontro salvezza tra Lecce e Cremonese alle 12.30, la Roma di Gasperini scende in campo alle 18 contro il Genoa. In Ligue 1 il Lens affronta il Metz in casa per continuare l'inseguimento al PSG capolista. Le partite di oggi: Lecce-Cremonese, ore 12.30Bologna-Verona, ore 15Fiorentina-Parma, ore 15Genoa-Roma, ore 18Milan-Inter, ore 20.45 Le partite di oggi: Catanzaro-Empoli, ore 15Frosinone-Sampdoria, ore 15Mantova-Juve Stabia, ore 15Carrarese-Palermo, ore 17.15Pescara-Bari, ore 19.