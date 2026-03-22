Dopo aver messo in archivio il rientrante Gran Premio del Brasile, il Motomondiale non si ferma e, anzi, prosegue nella sua trasferta nel Continente americano. Da Goaiania, infatti, si salirà verso gli Stati Uniti per l’attesissimo Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione 2026. Si gareggerà, come sempre, sullo splendido COTA – Circuit of the Americas per una tappa di grande importanza che ci dirà molto sul prosieguo della stagione. Quale sarà il programma del fine settimana a stelle e strisce? Si inizierà nella giornata di venerdì 27 marzo con le prime sessioni di prove libere (la MotoGP sarà alle ore 16.45 italiane), quindi si passerà subito alle pre-qualifiche che definiranno quali piloti dovranno passare per la Q1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di MotoGP? GP USA 2026: programma, orari, tv

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