Quando il Giro è geminiano Un album pieno di ricordi

Nel corso della corsa ciclistica, si apre una finestra sui ricordi e sui momenti che hanno segnato il territorio. Un album fotografico raccoglie immagini dell’arrivo di questa importante manifestazione sportiva, con scatti e dettagli legati alle tappe e alle zone attraversate. Le foto, scattate in vari punti, mostrano l’affluenza di pubblico e le peculiarità delle località coinvolte, creando un quadro visivo di questa occasione sportiva e culturale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nel pieno del Giro, ecco un album dei ricordi legati al nostro territorio. L’arrivo del Giro d’Italia nella nostra città che viene maggiormente ricordato da tutti gli sportivi è quello del 1940, l’11^ tappa Firenze-Modena, che rivelò il grande Fausto Coppi che gareggiava in squadra con Bartali, attaccò sull’Abetone e fece il vuoto. Coppi si aggiudicò la tappa con un vantaggio di 3’45" su Bizzi e Bartali indossando la maglia rosa conquistando il suo primo Giro d’Italia. Il Giro per la prima volta in precedenza era arrivato a Modena il 28 maggio 1928 con la Pistoia-Modena con vittoria di Domenico Piemontesi sulla maglia rosa Alfredo Binda. Dopo il trionfo che segnò la carriera di Fausto Coppi il Giro d’Italia tornò a Modena il 4 giugno 1949 da Bolzano con la 12^ tappa con lo sprint vincente di Oreste Conte davanti a Bevilacqua.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Quando il Giro è geminiano. Un album pieno di ricordi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Festa della mamma: invia foto e dediche per un album di ricordi? Cosa scoprirai Quale foto inviare per far apparire tua mamma sul giornale? Come puoi spedire la dedica tramite WhatsApp entro domenica? Chi deve... Rancore cancella i ricordi: ecco Tarek da Colorare, il nuovo albumRancore presenta Tarek da Colorare, un nuovo progetto discografico che segna il ritorno dell’artista alla realtà dopo l’esperienza dello Xenoverso.