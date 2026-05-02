In vista della festa della mamma, si può partecipare inviando foto e dediche da inserire in un album di ricordi. È possibile scoprire quali immagini inviare per far apparire la propria mamma su un giornale locale. Le dediche possono essere inviate tramite WhatsApp entro la scadenza di domenica. L’iniziativa permette di condividere momenti speciali attraverso immagini e messaggi personalizzati.

? Cosa scoprirai Quale foto inviare per far apparire tua mamma sul giornale?. Come puoi spedire la dedica tramite WhatsApp entro domenica?. Chi deve inviare i contenuti per non rischiare l'esclusione?. Dove troveranno le mamme il loro volto il 13 maggio?.? In Breve Scadenza invio contenuti entro domenica 5 maggio tramite WhatsApp o email.. Pubblicazione speciale prevista per sabato 9 maggio su La Provincia di Biella.. Le dediche saranno visibili sul quotidiano a partire dal 13 maggio.. L'obiettivo è superare i quasi mille contributi ricevuti lo scorso anno.. Entro la giornata di domenica 5 maggio è possibile inviare scatti fotografici e dediche per celebrare la Festa della mamma attraverso l’iniziativa organizzata da La Provincia di Biella.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Festa della mamma: invia foto e dediche per un album di ricordi

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